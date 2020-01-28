الدفاع المدني: جريح جراء حادث سير في شحيم

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها جريحاً من التابعية السورية الى ​مستشفى​ عثمان-كترمايا أصيب جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ في شحيم-الشوف. إضغط للمزيد

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