حركة "فتح" في لبنان تعلن الاستنفار الشامل: اعتصامات في كل المخيمات غدا

أعلنت حركة "فتح" في إقليم ​لبنان​ "الاستنفار الشامل في صفوفها وأطرها الحركية كافة، بحيث يكون يوم غد الأربعاء يوم غضب يتخلله ​إضراب​ في ​المدارس​ والمؤسسات كافة، ردا على الإعلان الأميركي لما تسمى ب​صفقة القرن​".

ودعت في بيان إلى "مسيرات غضب و​اعتصامات​ في كل ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدة "وقوفها خلف الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​"، وقالت: "لن ترهبنا التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فالصمود في وجه آلة العدوان قدر عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة، إذ إننا في ​حركة فتح​ إقليم لبنان، نقف خلف السيد الرئيس ونعمل بتوجيهاته، وننفذ تعليماته من دون تردد. وكما وقفنا وأيدنا الشهيد الرمز ​ياسر عرفات​، نؤكد أننا لن نخذل خليفته المؤتمن على لاءاته وثوابته السيد الرئيس محمود عباس".

ودعت "الأشقاء العرب إلى رفض الصفقة وضرورة التزام القرارات الدولية ذات الصلة ب​القضية الفلسطينية​".