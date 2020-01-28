حركة "فتح" في لبنان تعلن الاستنفار الشامل: اعتصامات في كل المخيمات غدا

أعلنت حركة "فتح" في إقليم لبنان "الاستنفار الشامل في صفوفها وأطرها الحركية كافة، بحيث يكون يوم غد الأربعاء يوم غضب يتخلله إضراب في المدارس والمؤسسات كافة، ردا على الإعلان الأميركي لما تسمى بصفقة القرن".
ودعت في بيان إلى "مسيرات غضب واعتصامات في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدة "وقوفها خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وقالت: "لن ترهبنا التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فالصمود في وجه آلة العدوان قدر عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة، إذ إننا في حركة فتح إقليم لبنان، نقف خلف السيد الرئيس ونعمل بتوجيهاته، وننفذ تعليماته من دون تردد. وكما وقفنا وأيدنا الشهيد الرمز ياسر عرفات، نؤكد أننا لن نخذل خليفته المؤتمن على لاءاته وثوابته السيد الرئيس محمود عباس".
ودعت "الأشقاء العرب إلى رفض الصفقة وضرورة التزام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
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