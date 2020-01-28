النشرة: مسيرة سيراة في شوارع صيدا رفضا لـ"صفقة القرن"

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه رفضا ل​صفقة القرن​ الاميركية تجوب ​مسيرة​ ​سيارة​ ​شوارع صيدا​ رافعة اعلام ​فلسطين​ واعلام ​التنظيم الشعبي الناصري​ تزامنا مع كلمة الرئيس دونالد ​ترامب​. إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.