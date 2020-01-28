الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير في كفرحباب غزير

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها لجريح الى مركز ​كسروان​ الطبي KMC اصيب جرّاء تعرضه ل​حادث سير​ وقع في ​كفرحباب​ غزير - كسروان. كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحٍ ثانٍ تم نقله بواسطة جهات أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. إضغط للمزيد

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