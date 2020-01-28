التيار المستقل: موازنة مشبوهة وضعتها حكومة اسقطتها الثورة

انتقد المكتب السياسي في ​التيار المستقل​ ​السلطة​ لضربها ​المتظاهرين​ بالعصي وتوقيفهم واطلاق رصاص المطاط على الاعين والدفع بالارجل اضافة الى خراطيم الماء القوية على المتظاهرين.

وفي بيان لها بعد إجتماعها برئاسة ​اللواء​ عصام أبو جمرة، إستنكر التيار المستقل "مشهد خبوصة ​حكومة​ جديدة لم تنل الثقة مع التصويت لاقرار ​موازنة​ مشبوهة وضعتها حكومة اسقطتها ​الثورة​ في مجلس هو ذاته فاقد للثقة".

وشد المجتمعون على أيدي الثوار وطالبوا بـ"تصعيد تحركهم عبر إسقاط رؤوس ​الفساد​ المتبقين في السلطة وحولها ومحاكمة المذنبين منهم، ومتابعة الجهد لإرساء نظام عادل ،علماني، ديمقراطي ، محايد، يحقق مبدأ فصل السلطات والنزاهة والشفافية في دوائر الحكم والحكام ومن يحيط بهم ليعلو الحق ولا يعلا عليه".

