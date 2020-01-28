التيار المستقل: موازنة مشبوهة وضعتها حكومة اسقطتها الثورة

انتقد المكتب السياسي في التيار المستقل السلطة لضربها المتظاهرين بالعصي وتوقيفهم واطلاق رصاص المطاط على الاعين والدفع بالارجل اضافة الى خراطيم الماء القوية على المتظاهرين.
وفي بيان لها بعد إجتماعها برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، إستنكر التيار المستقل "مشهد خبوصة حكومة جديدة لم تنل الثقة مع التصويت لاقرار موازنة مشبوهة وضعتها حكومة اسقطتها الثورة في مجلس هو ذاته فاقد للثقة".
وشد المجتمعون على أيدي الثوار وطالبوا بـ"تصعيد تحركهم عبر إسقاط رؤوس الفساد المتبقين في السلطة وحولها ومحاكمة المذنبين منهم، ومتابعة الجهد لإرساء نظام عادل ،علماني، ديمقراطي ، محايد، يحقق مبدأ فصل السلطات والنزاهة والشفافية في دوائر الحكم والحكام ومن يحيط بهم ليعلو الحق ولا يعلا عليه".
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