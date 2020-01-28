أبو فاضل: المسيحييون تلاحقهم المجزرة تلو الأخرى في هذا المشرق المصلوب

لفت الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في تصريح على مواقع التوالص الاجتماعي إلى انه "قلنا إثر وصول رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ الى ​السلطة​ ثم "إعماره ل​لبنان​، فأغرقه بالديون تمهيدا ل"للتوطين" والتجنيس، قامت القيامة عليي! وها هي"صفقة القرن"تغير وجه لبنان". واعتبر ان "المسيحيين تلاحقهم المجزرة تلو الأخرى في هذا المشرق المصلوب وعليه، لكم لبنانكم ولي لبناني".

وأشار إلى انه "هناك من يأخذ علي وللحقيقة والموضوعية في صفقة القرن أن رفيق الحريري و"الطائف"هم من ورط لبنان بالديون".