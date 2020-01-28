أعلنت ​جمعية المصارف​، في بيان، أنه "دحضاً لما تروّج له وتتناقله بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول احتمال إقفال فروع المصارف أيام السبت بصورة استثنائية في الظروف الراهنة، توضح الأمانة العامة ل​جمعية مصارف لبنان​ أن فروع المصارف ستواصل العمل كالمعتاد ستة أيام في الأسبوع وأنها لن تقفل يوم السبت إطلاقاً، حرصاً منها على تأمين الخدمات اللازمة لزبائنها."

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: سنواصل العمل ستة أيام بالأسبوع ولن نقفل يوم السبت إطلاقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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