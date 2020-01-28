أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف حماس برفض "صفقة القرن".
وشدد على "أننا جميعا بخندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة بالقدس واللاجئين والدولة وأهمية الوحدة الوطنية والجاهزية للعمل المشترك سياسيا وميدانيا بإطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على التوجهات الأميركية-الإسرائيلية".
ولفت إلى ان "أي مشروع يتجاوز حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية أكد في اتصال هاتفي مع عباس رفض صفقة القرن: للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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