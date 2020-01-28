هنية أكد في اتصال هاتفي مع عباس رفض صفقة القرن: للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​اسماعيل هنية​ في ​اتصال​ هاتفي بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، على موقف حماس برفض "​صفقة القرن​".

وشدد على "أننا جميعا بخندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة ب​القدس​ و​اللاجئين​ و​الدولة​ وأهمية الوحدة الوطنية والجاهزية للعمل المشترك سياسيا وميدانيا بإطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على التوجهات الأميركية-الإسرائيلية".

ولفت إلى ان "أي مشروع يتجاوز حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق".