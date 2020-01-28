دياب ترأس الاجتماع الخامس للجنة صياغة البيان الوزاري

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السراي الحكومي​ الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المكلفة صوغ ​البيان الوزاري​ في حضور اعضاء اللجنة، نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: ​دميانوس قطار​، ​ناصيف حتي​، ​غازي وزني​، ​راوول نعمة​، ​عماد حب الله​، رمزي المشرفيه، ​طلال حواط​، ​ماري كلود نجم​، ​منال عبد الصمد​ نجد، فارتينيه أوهانيان، والامين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكي​ة، المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ ​انطوان شقير​ ومستشار رئيس الحكومة ​خضر طالب​.

وكان دياب استقبل مساء مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي.

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