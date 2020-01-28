دياب ترأس الاجتماع الخامس للجنة صياغة البيان الوزاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في حضور اعضاء اللجنة، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفيه، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد نجد، فارتينيه أوهانيان، والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وكان دياب استقبل مساء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي.
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