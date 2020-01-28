شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية للنواب: "سعيد بانتقاداتكم وإدراككم لمعاناة المحليات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سعيد بالانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، لمناقشة أدوات رقابية مقدمة من النواب، ومتعلقة بمشكلات في المحليات، متعلقة بالطرق والإنارة وقرارات تخصيص الأراضى وتقنين الأوضاع، وغيرها، لافتا إلى أن هذه الانتقادات تدل على إدراك النواب للمعاناة والمشكلات فى المحليات.

ووجه وزير التنمية المحلية، التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس الذى استكمل ترأس الجلسة العامة بعد مغادرة "عبد العال"، كما وجه التحية لللنواب، قائلا: "بخصوص العمل العام ومهام القيادة المحلية ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة، سعيد جدا بالانتقادات التي وجهها النواب، لأن معناها إنكم حاسين بمعاناة المحليات والمحافظين، وكثير من الطلبات تم مناقشتها مع النواب في مكتبى، ومع ذلك سأرد عليها".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ويترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة وبشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، كما تتعلق بمخاطر الأمطار والسيول، وطلبات متعلقة بمشكلات المقابر، وعدم هدم المنازل الآيلة للسقوط والخالية من السكان وإزالة الأدوار الصادر لها قرارات إزالة فى كل من حى الجمرك وحى غرب بالإسكندرية، وعن فرض رسوم على بعض سائقي التوك توك.