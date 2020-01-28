شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة لـ"وزير التنمية المحلية": سوق الخضار بكفر الدوار حاجة تكسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى يرأسها وكيل البرلمان، النائب سليمان وهدان، ملفات المواقف العشوائية بالعديد من المحافظات، وتطوير المحليات، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وفى هذا الصدد، قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه بالرغم من أن كفر الدوار يمثل ثلث المحافظة، بل وأكبر مركز على مستوي الجمهورية، لكن لا يوجد به موقف عمومى للسيارات، وهناك وانتشار للمواقف العشوائية فى كل مكان حتى "أكلت البلد"، مشددا على ضرورة وجود منطقة يمكن تخصيصها بالمركز لإقامة الموقف.

وأشار نائب محافظة البحيرة إلى صغر حجم سوق الخضار والفاكهة المتواجد بمركز كفر الدوار، والذى وصفه بأنه "حاجة تكسف"، فى حين أن هناك نحو 18 فدان بالقرب من الطريق الدولى يمكن تخصيصها لإقامة سوق كبير يلبي احتياجات المواطنين.

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وشهد مجلس النوب خلال الجلسة العامة غضب بين النواب بسبب سوء حالة الطرق، وعدم إنارتها مما يتسبب فى كثير من الحوادث والسرقات، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة الموجهة إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وأكد النواب أنهم أصبحوا غير قادرين على الرد على اتهامات المواطنين لهم بعدم القدرة على حل هذه المشكلات، قائلين:"أحنا داخلين على انتخابات ومش عارفين نقول للناس إيه.. والمواطن بيروح لمجلس المدينة وبيقول النائب عمل إيه".