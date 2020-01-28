شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. رفض رفع الحصانة عن النائب مديح عمار.. وعبد العال: منافسة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الثلاثاء، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب مديح عمار.. وعبد العال: منافسة سياسية

رفض مجلس النواب خلل الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب مديح سيد عمار زناتى فى القضية رقم 3226 لسنة 2019 جنح مركز أسيوط، بشأن واقعة الإصابة الخطأ واتلاف الاملاك العامة والخاصة المنسوبة للنائب.

مجلس النواب

نواب يطالبون الحكومة بإعادة النظر فى سياسة تحديد أسعار أملاك الدولة بالقرى

طالب نواب البرلمان، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بإعادة النظر فى سياسة الحكومة فى تحديد أسعار أملاك الدولة فى القرى، فيما يخص تقنين أراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، بعد أن وصفوا ما يتم من قبل الحكومة بالمغالاة فى تسعير الأراضى للطبقات المتوسطة من المواطنين.

مجلس النواب

البرلمان يرفض 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

مرتضى منصور

رئيس البرلمان: مصر تشهد نهضة صناعية وتنمية غير مسبوقة بالفترة الحالية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن الفترة الحالية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة صناعة وتنمية لم يسبق لها مثيل فى مختلف المجالات.

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على عبد العال

أيمن عقيل: الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان كشفت انتهاكات السلطات التركية

خضع الملف الحقوقى التركى للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم 28 يناير 2020، وذلك فى إطار ما يعرف بآلية الاستعراض الدورى الشامل، وخلال هذه الجلسة الذى شارك فيها وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

أيمن عقيل

"الأعلى للإعلام" يستدعى رئيس قناة صدى البلد ومصطفى بكرى للتحقيق الأحد القادم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق فى الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، وقرر المجلس استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة ومقدم البرنامج كما يستمع المجلس إلى أقوال مقدم الشكوى، يوم الأحد المقبل .

مصطفى بكرى

وفد من طلاب جامعة عين شمس ومدارس شبرا يشاركون بجلسة البرلمان

رحب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحضور عدد من وفد الطلاب بالمدارس والجامعات، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية.

مجلس النواب

محلية البرلمان لـ"شعراوى": جاهزين بشأن قانون تقنين الأوضاع..الكرة فى ملعبك

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع بأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع"، مشدداً، : " ما أعتقدش حد فى مصر عمل كل هذه الاجتماعات لاستيعاب الملف بالشكل دا".

أحمد السجينى