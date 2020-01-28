شكرا لقرائتكم خبر عن النواب لـ"الحكومة": أين المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي، والأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات، معتبرين أن تأخرها فى هذا الأمر يعوق التنمية، ومنهم النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، الذى أكد على السلبيات والمعوقات ومنها تعطيل التنمية بالمحافظة لتأخر إعتماد هذه المخططات.

وقال سيف الدين، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، والتى يترأسها النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية لوزير التنمية المحلية، إن هناك عدد من المناطق الاستراتيجية بالمحافظة غير معتمدة، متابعاً :" لا ندري من المسئول عن توقف اعتماد هذه المخططات، وكيف سنبنى مصر بهذه الطريقة، لابد من تنشيط الحكومة".

واتفق معه النائب زكريا حسان، بقوله: "كنا نأمل سرعة إعتماد الأحوزة العمرانية حتى لا نصعد الخناق على المواطن، وسبق وتقدمنا بعدد من الطلبات فى هذا الصدد".

من جانبه، شدد النائب أحمد علي، على سرعة اعتماد المخططات التفصيلية لحي المرج، لاسيما وأن أخر مخطط كان صادر منذ 15 سنة.

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في سياق متصل، انتقدت النائبة أماني عزيز، عدم التنسيق بين الكهرباء والمحليات فى شأن أعمدة الإنارة، وإلقاء كل منها المسئولية على الآخر فى واقعة وفاة أحد الشباب بالدقهلية بسبب أحد هذه الأعمدة. كما انتقدت البرلمانية، التباطوء فى إصدار قرر بترخيص بناء كنيسة الدقهلية التى حُرقت وصدر لها قرار الهدم، بقولها: "بأي حق يعطلوا الشعب بهذا الشكل".

جدير بالذكر، أن البرلمان خصص جلسته اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما يزيد عن 160 أداة رقابية تتضمن 109 طلبات إحاطة و44 طلب مناقشة و10 أسئلة، وتتناول الأدوات الرقابية مشاكل متعددة يسعى النواب من خلال طرحها إلى الحصول على إجابات محددة من وزير التنمية المحلية.

ويطالب النواب اللواء شعراوى، بإعادة النظر فى تقييم وضع اليد لتيسير التقنين على الأسر محدودة الدخل والتقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة، وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المحليات والصحة والتعليم، كما ينتقدون سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار وغرق الشوارع.