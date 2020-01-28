شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. عزاء والد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، مراسم عزاء لوالده الذى توفى اليوم الثلاثاء، مساء السبت القادم بمسجد عمر مكرم بالتحرير، كما يقيم مراسم عزاء غدا بديوان عام الأسرة بنزلة البدرمان ديراموس المنيا .

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كان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، والد الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة المغرب بمحافظة المنيا.

ويتقدم ”الخليج 365” بخالص التعازى للكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.