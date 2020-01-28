شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نواب يطالبون بخطة متكاملة لمواجهة أزمات السيول والأمطار والاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الحكومة بخطة متكاملة وواضحة لعدم تكرار أزمة السيول والأمطار التي شهدتها البلاد فى وقت سابق، وبحث كيفية استغلال هذه المياه بشكل إيجابي بشكل رشيد، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

من جانبه قال النائب رضا البلتاجى، إن إشكالية الأمطار والسيول لن تنتهى فى مصر طالما هناك عشوائيات، بما يتطلب إنهاء هذه القضية أولاً، حيث تحولت مناطق كثيرة بـ "حلوان" علي سبيل المثال إلى عشوائيات وينتشر بها "التوك توك"، منوهاً بعدم وجود خطوط اتوبيس حالياً تخدم المنطقة بسبب تكسير الشوارع.

بدوره، شدد النائب سلامة الرقيعي، بوضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الامطار والسيول وبيئة حاضنة لها، علي غرار الدول الأجنبية، بالإضافة إلى خطة واضحة للحد من الأزمات التى قد تسببها فى البلاد من خلال بنية أساسية محكمة.

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نفس الأمر شدد عليه النائب طارق متولى، بتأكيدة أهمية وجود رؤية متكاملة لمواجهة أزمات السيول والأمطار وعدم التعامل مع الحدث كرد فعل، قائلا ً: الأمطار الأخيرة التى شهدتها البلاد وقفت فى صلاح سالم 6 ساعات بسبب المياه".

فيما أشارت النائبة مى محمود إلى "غرق " الاسكندرية في بحار من مياه الأمطار نظراً لكون القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف لم تكن كافية، لينتهي الأمر بسيارات شفط، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج إلي حل جذري.

وفى سياق منفصل، طالبت البرلمانية وزير التنمية المحلية، بالتصدى للسوق العشوائى بالمعمورة، والذي يشهد انتشار البلطجية بما يمنع المواطنين الخروج من منازلهم.