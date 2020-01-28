شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب مديح عمار.. وعبد العال: منافسة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلل الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب مديح سيد عمار زناتى فى القضية رقم 3226 لسنة 2019 جنح مركز أسيوط، بشأن واقعة الإصابة الخطأ واتلاف الاملاك العامة والخاصة المنسوبة للنائب.

وأشارت مذكرة مكتب النائب العام الى الواقعة تتلخص فى ابلاغ مركز اسيوط بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعى أسفر عن إصابة أحد عشر مصابيا من بينهم النائب مديح عمار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام، كما أسفر الحادث عن اتلاف ثلاث سيارات.

وأثبت النائب فى المذكرة أنه خلال قيادته لسيارته الخاصة من اتجاه ابو تيج إلى أسيوط فوجئ بسيارة ميكروباص يتجاوز قائدها احدى السيارات أمامه فانحرفت إلى الاتجاه الخاطئ مما أدى لوقوع الحادث.

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ووجه عبد العال الشكر والتقدير للجنة التشريعية لما تبذله من مجهود رئيسا وأعضاء، وقال النائب مديح سيد عمار خلال الجلسة: "اصيبت فى الحادث ونقلت للمستشفى وقعدت 12 يوما بها وتم التصالح مع جميع المصابين الـ11 باستثناء سائق الميكروباص حيث أنه احد الداعمين للمرشح المنافس فى الانتخابات البرلمانية السابقة".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا :"المنافسة السياسية تصل إلى حد أن يحبس كل واحد التانى".