تحرير 178 مخالفة تموينية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الثلاثاء، تحرير 178 مخالفة تموينية، خلال حملة تموينية مفاجئة على مدار يومين، استهدفت المخابز والمحال التجارية والمطاعم، في إطار التنسيق المتبادل بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

حررت الحملة 40 مخالفة بمركز طنطا، و21 مخالفة بالسنطة، و51 مخالفة بالمحلة الكبرى، و20 مخالفة بقطور، و18 مخالفة ببسيون، و21 مخالفة بزفتى، و7 مخالفات بمركز سمنود.

وتمثلت هذه المخالفات في تجميع دقيق مدعم ونقص أوزان وتصرف في حصة الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم نظافة المعدات و عدم وجود ميزان وغش تجاري وانتهاء الصلاحية ومحال دون ترخيص واستخدام غاز مدعم مخالف وعدم وجود شهادة صلاحية.

أكد محافظ الغربية على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لمتابعة المعروضات للتأكد من سلامتها حفاظًا على سلامة المواطنين.​