البابا تواضروس يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان اليوم - إن الزيارة تأتي بهدف التعارف بمناسبة تولي جان نون منصبه الجديد سفيراً لألمانيا بمصر ، حيث أعرب قداسة البابا تواضروس عن ترحيبه بالسفير الألماني الجديد وتمني له كل التوفيق في مهام عمله.

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