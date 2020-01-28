رامي أبوالنجار نائب محافظ البنك المركزي يفوز بجائزة الإنجاز المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

فاز رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بجائزه الإنجاز المهني من المجلس الثقافي البريطاني وسط احتفالية كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

واحتفل المجلس الثقافي البريطاني بالمصريين من خريجي التعليم في المملكة المتحدة، في حفل حضره العديد من الشخصيات البارزة بالسفارة البريطانية بالقاهرة، حيث تم منح 3 جوائز في 3 فئات: (الإنجاز المهني - وريادة الأعمال - والتأثير الاجتماعي).

ويعد الفائزون بالجوائز؛ رواد في مجالاتهم واستخدموا خبرتهم في الدراسة في المملكة المتحدة كنقطة انطلاق للتفوق في حياتهم المهنية المختارة وتشكيل العالم معهم، وتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعاتهم ومهنهم وبلدانهم.

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وتم منح جائزة الإنجاز المهني، وهي تقدير خريجي المملكة المتحدة الذين تميزوا من خلال القيادة والإنجازات المثالية في صناعتهم المهنية، إلى رامي أبوالنجا، الحاصل على ماجستير العلوم في المالية من جامعة سيتي، والذي ساهم بشكل كبير في تجديد إطار السياسة النقدية في مصر، خاصة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أكسبه تعيينه الأخير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كنائب محافظ الاستقرار النقدي في البنك المركزي مصر.

كما مُنحت جائزة رواد الأعمال إلى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وخريج جامعة يورك، الذي أسس في عام 2012 شركة Dcode للاستشارات المالية والاقتصادية في مصر، وفاز بجائزة التأثير الاجتماعي، أمينة أبودومة، خريجة كلية جولدسميث في جامعة لندن، وتساهم أمينة في تنمية الاقتصاديات الإبداعية في مصر.

كما تم تكريم جراح القلب المصري الأشهر، الدكتور مجدي يعقوب، أثناء الحفل، وتم منحه جائزة الإنجاز مدى الحياة، المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني.