شيخ الأزهر: شعرت بالخزي عندما شاهدت ترامب يخطط لمشاكلنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه "شعر بالخزي" وهو يشاهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لحل مشاكلنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في كلمته بجلسة دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي.

وأضاف شيخ الأزهر: "أصبح من يقضي في أمورنا ليس عربياً أو مسلمًا، وكنت أشعر بالخزي وأنا أشاهد الرئيس الأمريكي يخطط ويحل مشاكلنا، فهم الذي يخططون ويتحكمون في كل شئ، ولا يوجد عربي أو مسلم، وهذا هو المجال الذي لا بدّ أن نخطط له".

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وأوضح الطيب أن الحرب الحقيقية التي لا بدّ أن نخوضها هي حرب العلم، فلدينا جامعات مضى عليها أكثر من قرن وبها كل العلوم من الهندسة والزراعة والطب كما يوجد بها مراكز بحثية على أعلى مستوى، لكن لا نستطيع أن نصنع إطار سيارة، وأنا لا أتحدث عن أسلحة أو سيارات، لكن إطار سيارة فقط.

وتابع: "لا أرى الإسلام إلا في أمور الزواج والطلاق والميراث فقط، حتى أصبحت شخصيتنا كعرب أو مسلمين لا شئ".

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