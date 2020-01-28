منظمة إنسانيّة: إنقاذ 158 مهاجرًا من موتٍ محتمل في مياه البحر المتوسط

وكالات ـ قالت منظمة إنسانية إنها قامت بإنقاذ 158 مهاجرا من موت محتمل في مياه البحر المتوسط.

وفي تغريدة على مدونة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، الثلاثاء 28 جانفي 2020، كتبت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية الإسبانية، أن سفينتها التي تحمل الإسم ذاته "أنهت عند فجر اليوم عملية الإنقاذ الثانية لقارب كان يواجه مخاطر وعلى متنه 102 شخص، في المياه الدولية".

وذكرت المنظمة أن "على متن "أوبن آرمز" هناك 158 ناجيا تم إنقاذهم من موت محتمل". وإختتمت بالقول "نحن السفينة الإنسانية الوحيدة في المنطقة بينما هناك 500 مهاجر ينتظرون مرفأ آمنا".

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وكانت قد أعلنت منظمة (Sos Mediterranee) الإنسانية أمس عن عمليات إنقاذ شملت407 مهاجرا خلال 72 ساعة، في مياه البحر المتوسط.