البنتاجون: انتشال بقايا جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأمريكية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، انتشال بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان، مؤكدة إجراء عملية التدقيق في هوياتها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في "البنتاجون" رفض الكشف عن هويته، قوله
وكان البنتاجون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" اليوم الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".
يأتي ذلك، وسط أنباء تحدثت عنها وكالة "مهر" الإيرانية، تفيد بأن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا، الملقب بآية الله مايك، الذي يقال إنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.
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