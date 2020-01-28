الكرملين: نتنياهو يعرض على بوتين صفقة القرن الخميس المقبل

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 30 يناير في العاصمة الروسية موسكو، وقفًا لروسيا اليوم.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء:"سيعقد يوم 30 يناير لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيقوم بزيارة عملقصيرة إلى روسيا".
وسبق أن نقلت وكالة "تاس" عن أنا يوناتان ليوس، المتحدثة باسم نتنياهو، قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مغادرة واشنطن متوجهًا إلى موسكو يوم الأربعاء من أجل اطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة القرن التي وضعها الرئيس
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية لم تعلم موسكو بتفاصيل "صفقة القرن"، مقترحًا أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء إلى مناقشة وتحليل المبادرة الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين نيته الكشف عن مضمون وتفاصيل خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط اليوم في الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش.
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