تركيا تواصل استفزازها لسوريا وانتهاك أراضيها

وصلت تعزيزات عسكرية تركية خلال الساعات الأخيرة، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، وأخرى إلى ريف إدلب الشرقي داخل الأراضي السورية، وفقًا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن قافلة عسكرية مكونة من شاحنات محملة بالدبابات، وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي، بهدف تعزيز الوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود مع سوريا.

من جانب آخر، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" (مقره بلندن)، عن مصادر محلية، قولها إن رتلا عسكريًّا تركيا دخل الأراضي السورية مساء أمس الاثنين، وعمد إلى التمركز في صوامع الحبوب، جنوب بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

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ورجحت المصادر أن تتخذ القوات التركية من الصوامع نقطة عسكرية جديدة

لها.

وقالت المصادر إن الرتل العسكري التركي يتكون من نحو 30 آلية، من بينها مصفحات تحمل معدات لوجستية وجنودًا.

من جانب، آخر تشن قوات الجيش السوري هجومًا عنيفًا في ريف إدلب الجنوبي، تمكنت خلاله من السيطرة على عدة قرى وبلدات، آخرها قرية كفروما، وتطهيرها من المسلحين. وبذلك يكون الجيش قد أطبق على معرة النعمان (معقل جبهة النصرة) من جميع الجهات، ولم يبق سوى إعلان السيطرة عليها.