الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط مشتبه به لاجتيازه الحدود من لبنان

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز "جيت" العسكري، الذي يصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وفقًا لروسيا اليوم.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن شهود عيان إفادات، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز "جيت"،

الذي يصل محافظات شمال الضفة بجنوبها، ومنعت السيارات من العبور من وإلى مدينة نابلس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم تعزيزات عسكرية إلى غور الأردن، وأغلق مداخل بلدات نابلس بالحواجز الإسمنتية والبشرية، تحسبا لاندلاع أعمال عنف، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء.