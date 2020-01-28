لعنة "كورونا" تلاحق سياحًا صينيين إلى تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، نقلها 9 سياح صينيين ومواطنين تركيين، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال حاكم مدينة أكساري السياحية، علي مانتي، إن "أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" بدت على أحد السياح، وفي إطار الاحتياطات الطبية الوقائية، قرر الأطباء عزل

9 أشخاص، كانوا متواجدين معه، بالإضافة إلى الدليل السياحي وسائق الحافلة".

وأوضح حاكم مدينة أكساري أنه تم إرسال العينات التي أخذت من المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، إلى وزارة الصحة، والاحتفاظ بكل الأشخاص في جناح خاص معقم في المستشفى حتى معرفة

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نتائج التحليل.

وفي السياق ذاته وفي إطار الإجراءات الوقائية أعلنت روسيا أنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس "كورونا".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين اليوم عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين بالفيروس الجديد، حيث ارتفعت حالات الوفيات إلى 106 فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف مصاب، تم تسجيل عشرات الإصابات في دول أخرى، مثل اليابان والولايات المتحدة وفيتنام، وتايلاند، وفرنسا، وألمانيا، وسنغافورة، ونيبال، وأستراليا، وكندا.