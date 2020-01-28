ترامب يدعو الدول العربية لمناقشة صفقة القرن معه

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع سفراء الدول العربية للحضور إلى البيت الأبيض، لمناقشة"صفقة القرن" معه، وفقًا لروسيا اليوم. وينتظر الرئيس الأمريكي استجابة سفراء الدول العربية لحضور هذه الصفقة. وحسبما جاء عن هيئة البث الإسرائيلي فإن ترامب يهدف إلى دراسة التطورات الإقليمية وإمكانية اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، تمهيدًا لاحتمال إطلاق"خطة السلام" وحشد دعم عربي لها. تمهيدًا لاحتمال إطلاق"خطة السلام" وحشد دعم عربي لها. من جهتها، دعت الرئاسة الفلسطينية جميع السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان"صفقة القرن" الأمريكية للسلام مع إسرائيل. Advertisements وأكدت أن"هذه الخطة هي للتفاوض بين نتنياهو وزعيم حزب" أزرق- أبيض" بيني غاتس، وليس لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين". بيني غاتس، وليس لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه:"أن الخطة الأمريكية تهدف إلى تخليص ترامب من إجراءات التنحية وتخليص نتنياهو من المقاضاة والسجن". فيما نوَّه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس "بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

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