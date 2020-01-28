تبون يأمر بإجلاء الرعايا الجزائريين من «ووهان» الصينية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الشروع في الإجلاء الفوري للرعايا الجزائريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذه المدينة، يبلغ 36 شخصاً أغلبهم من الطلبة.

كان الطلبة الجزائريون المقيمون في ووهان، طلبوا مساعدة سلطات بلادهم، من أجل إجلائهم في أقرب وقت.

وبهذا القرار، تكون الجزائر قد انضمت إلى الدول التي قررت إجلاء رعاياها من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد الذي تسبب حتى الآن بوفاة 106 أشخاص.

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