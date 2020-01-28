سفينة "أوشن فايكنج" تنقل 403 مهاجرين إلى إيطاليا

تم السماح لسفينة "أوشن فايكنج" الخيرية بنقل 403 مهاجرين أنقذتهم في البحر إلى ميناء تارانتو جنوب شرقي إيطاليا.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، التي تدير السفينة مع منظمة "إس.أو.إس ميديتيراني" الخيرية، هذه الخطوة اليوم الثلاثاء في رسالة عبر تويتر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود: "بعد أن خاطروا بحياتهم مضطرين من أجل الفرار عبر البحر المتوسط، سوف يصل 216 رجلاً و38 امرأة و149 طفلاً قريباً إلى بر الأمان".

وتحمل السفينة الخيرية الإسبانية أوبن آرمز 158 شخصاً على متنها بعد إجراء عمليتي إنقاذ ليلاً، بينما لا يزال 77 مهاجراً آخرون منذ مطلع الأسبوع الحالي على متن السفينة، التي تديرها منظمة "سي-آي" الخيرية الألمانية.