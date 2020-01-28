مزاعم إيرانية: مقتل مخطط عمليتَي سليماني ومغنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل الاستخبارات الأميركي مايكل داندريا، الملقب بـ”آية الله مايك”، مؤكدة أن طهران تتهمه بأنه خطط لعملية قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في العراق.

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وأعلن التلفزيون الإيراني أن “الضابط الأميركي كان على متن الطائرة العسكرية الأميركية، التي سقطت أمس الاثنين، في ولاية غزني وسط أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاطها”.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن “مايكل داندريا أشرف أيضاً على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008”.