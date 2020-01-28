عدد وفيات «كورونا» بالصين يتجاوز المائة… وأول إصابة في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 07:14 مساءً - قالت الصين اليوم (الثلاثاء) إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106، فيما أعلنت ألمانيا أنها سجلت أول إصابة بالفيروس المميت.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير (كانون الثاني).

وأعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين عبر حسابها على موقع «ويبو» أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور الذي ظهر الفيروس فيه اعتبارا من اليوم لاحتواء التفشي.

وأعلنت منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين إغلاق كل المواقع السياحية مؤقتا لوقف انتشار الفيروس.

بدروها، أكدت ألمانيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت الذي يتفشى في الصين.

المزيد من الأخبار الفلسطينيون يؤكدون رفضهم مناقشة «صفقة القرن» Advertisements السودان يجري إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الدفاعية

وقالت وزارة الصحة في بافاريا في ساعة متأخرة أمس (الاثنين) إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرغ، التي تبعد 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المريض في «حالة جيدة» وجرى عزله ويخضع للملاحظة الطبية. ولم تكشف أي تفاصيل عن سن المريض أو جنسيته.

وقالت: «جرى إبلاغ من كانوا على اتصال مع المريض بالأعراض المحتملة والتدابير الصحية وطرق انتقال العدوى».

والفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي تسبب في تقطع السبل بعشرات الملايين أثناء عطلة رأس السنة القمرية في الصين وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

وتأكدت حالات إصابة بالفيروس فيما يربو على عشر دول من اليابان إلى الولايات المتحدة وهي لأشخاص قادمين من ووهان.