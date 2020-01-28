الولايات المتحدة تطلب من الصين التعاون بشأن فيروس كورونا

ويذكر أن فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة، الثلاثاء، بعد أن عانى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الجلسة السابقة من أسوأ أيامه في نحو 4 أشهر بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس تاجي "كورونا" في الصين قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وتأثرت سلبا أغلب أسواق المال الدولية والعربية بمخاوف انتشار فيروس كورونا القاتل منذ إعلان ظهوره.

ويقال إن مصدر الفيروس المجهول انتشر داخل سوق لبيع لحوم الحيوانات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بالصين.

ويعد الفيروس الجديد من عائلة فيروسات كورونا التي تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الفتاكة مثل سارس.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين اليوم عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين بالفيروس الجديد، حيث ارتفعت حالات الوفيات إلى 106 فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف مصاب، تم تسجيل عشرات الإصابات في دول أخرى، مثل اليابان والولايات المتحدة وفيتنام، وتايلاند، وفرنسا، وألمانيا، وسنغافورة، ونيبال، وأستراليا، وكندا.