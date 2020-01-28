كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: على الحوثيين وقف هجماتهم على المناطق السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن تجدد العنف في اليمن.

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه على مليشيات الحوثيين وقف هجماتهم على الأراضي السعودية.

ويخوض التحالف في اليمن حربًا لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتواجدة مُؤقتا في الجنوب (عدن)، ضد جماعة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء منذ طردهم الحكومة واستحواذهم على العاصمة في مارس 2015، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.