كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 28/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إيران تواصل انتهاكاتها لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانيا
منعت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في مطار الخميني بعد إقلاعها، من السفر لكندا لحضور الجنازات.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الحوثيون ينهبون مستودعا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة
نهبت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، أحد مستودعات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في منطقة تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لطهران.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 7
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتين أخريين من سلالة جديدة من فيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى سبعة.