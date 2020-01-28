كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 28/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الحوثيون ينهبون مستودعا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة

منعت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في مطار الخميني بعد إقلاعها، من السفر لكندا لحضور الجنازات.

نهبت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، أحد مستودعات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في منطقة تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لطهران.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 7