الجيش الأمريكي يعلن انتشال أشلاء حطام الطائرة التي سقطت في أفغانستان

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "البنتاجون"، قوله إن الجيش بصدد تحديد هويات القتلى.

وكان البنتاجون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" اليوم الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".

يأتي ذلك، وسط أنباء تحدثت عنها وكالة "مهر" الإيرانية، تفيد بأن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا، الملقب بآية الله مايك، الذي يقال إنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.