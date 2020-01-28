الجيش السوري يدخل مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: "أصبحت المدينة مطوقة بالكامل وبدأت قوات الجيش عملية اقتحامها من الجهة الغربية"، مشيراً إلى أن اشتباكات يرافقها "قصف جوي روسي وسوري" تدور حاليا في القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه خالية من السكان.

وتخوض قوات النظام اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب.

Advertisements

والأسبوع الماضي، أكد الجيش السوري سيطرته على مساحات واسعة في ريف إدلب، قائلا: "في الأيام القليلة الماضية تمكن رجال جيشنا الباسل بكفاءة عالية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا".

وتابع: "كما تمكنا من طرد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية".

وعلى إثر تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة الاستراتيجية، هرولت تركيا إلى موسكو للنجدة من المعارك عبر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، أعلنته روسيا بداية الشهر الجاري.