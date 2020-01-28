كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 صفات تجدها المرأة جذابة في الرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجد البحث العلمي 7 سمات، جسدية وسلوكية على حد سواء، تجدها المرأة جذابة لدى الرجال. هذه ليست مجرد افتراضات أو آراء، ولكنها استنتاجات فعلية توصل إليها علماء السلوك بعد أبحاث مستفيضة. والأفضل من ذلك، إنها في الواقع سمات يمكنك العمل علي تحسينها وتطويرها.

1. مهارات القيادة

لا يعني هذا ان تكون مشغول جدًا للحد الذي لا يمكنك من اقامة علاقة. بل يعني هذا أن يكون لديك أولويات (فقط في البداية) في مرحلة الجذب. تُظهر لها أنه على الرغم من إعجابك بها، فإنها تحتاج إلى أن تصبح أولوية قصوى في حياتك. إن امتلاك مهارات قيادية يدور حول أن تكون حاسمًا وأن تخبرها بما تحب ولا تحب. يتعلق الأمر أيضًا بعدم الخوف من التخطيط للأشياء معها ومنحها الوقت والفرصة لفهمك.

2. الحماس لشيء ما

تجدك المرأة جذابا بمجرد أن تذكر شغفك وتمارسه! يضيء هذا الاعجاب بداخلها، وتحب ان تكون حولها. يدل هذا على أن لديك حياة خاصة لا تشملها، وغالبا ما يبني هذا رغبتها في ان تكون جزء من هذا الحياة.

3. الثقة الكبيرة في النفس

من الجميل أن تفهم ميل النساء للاعجاب باولئك الذين يظهرون ثقة بانفسهم.

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4. التعبير عن رأيك بطريقة لائقة

ما تجده الفتيات جذابًا في الرجال هو انه عندما يتعارض رأيهم مع معتقداتهن ومحادثاتهن، يجري نقاشا حضاريا. لذا، بمجرد عدم موافقتك على شيء ما، او لديك مشكلة حول سبب قيامها بشيء ما، ناقشها في الامر بهوء واحترام.

5. أن تكون حاسم في جميع الأوقات

ما تجده الفتيات جذابًا هو عندما يمكن للشخص أن يقدم خيارات للمرأة، ولكنه يتخذ خيارًا عندما يتعلق الأمر بشئ حيوي او هام.

6. أن تكون أنيق ومنظم

يجب أن تفهم ما يشعرها بالراحة، وأن ترتدي ملابس أنيقة، مما يدل على بذل جهد في ارضائها. تماما مثل الرجال، النساء مخلوقات بصرية أيضا. أنت لست بحاجة إلى أن تكون أكثر الرجال وسامة في العالم، لكن عليك أن تكون انيق بشكل يتناسق مع شخصيتك.

7. أن تحترم نفسك وغيرك!

تلاحظ المرأة الطريقة التي تتعامل بها مع جميع من حولك. اغلب النساء يدققن في هذا الامر، وإذا أعجبن بأخلاقك، فسوف يتفاخرون بك امام صديقاتهم وعائلتهم.

