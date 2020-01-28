توقيف شخص بالبيضاء لاعتداءه الجسدي على فتاة باستعمال السلاح الأبيض

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه لحظة وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي إلى محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، وذلك بعد أن تم تحديد هويته باعتباره المتورط الرئيسي في تعريض فتاة تربطه بها علاقة سابقة، لاعتداء بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وتسبب الاعتداء للضحية في جروح على مستوى الوجه، وهي الواقعة التي سبق وأن شكلت موضوع تسجيل فيديو لتصريحات الضحية تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.