"صفقة القرن" | نتنياهو: "يوم تاريخي لإسرائيلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، قبيل إعلان الرئيس الأميركي، دوالد ترامب، عن الخطة الإدارة الأميركية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، بأن "اليوم هو يوم تاريخي لدولة إسرائيل وأحد أهم الأيام في حياتي".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه "لا أسمح لأي شيء آخر بأن يزعجني عن العمل من أجل أمن إسرائيل". تأتي تصريحات نتنياهو قبيل الإعلان المرتقب عن "صفقة القرن"، وفي أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة المركزية في القدس، شملت ارتكابه مخالفات فساد خطيرة، بعد ساعات من سحب نتنياهو طلبه بمنحه الحصانة البرلمانية.

وبينما ذكرت تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن البيت الأبيض يعارض خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، كضم غور الأردن، في أعقاب نشر "صفقة القرن"، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستحصل على موافقة أميركية لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة المحتلة، فيما شددت صحيفة "يسرائيل هيوم" على أن البيت الأبيض سيمنح الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلي بالضم الفوري.