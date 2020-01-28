جونسون يخالف ترامب ويسمح لـ"هواوي" تطوير 5G في بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، لشركة "هواوي" تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، مخالفًا بذلك توجهات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاصرة الشركات الصينية.

ووقّع جونسون وكبار وزرائه على مشاركة محدودة للشركة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، على الرغم من التهديدات الأمنية، التي حذر منها الأمن الأميركي السيبراني.

وصرح قسم الميديا والتقنيات البريطاني، أن شركة "هواوي" ستستثنى من عمل "النواة"، وستحد الشركات البريطانية من تدخل شركة "هواوي" في شبكتها لنسبة تبلغ 35 في المئة، كما أنها ستقيدها من معرفة معلومات حساسة تخص الأمن البريطاني والقواعد العسكرية.

وقال السكرتير لقسم التقنيات، بارونيس مورغان، لصحيفة "ذي إندبندنت" إن" تطوير الإنترنت في الدولة هو ضروري ولكن ليس على حساب الأمن القومي"، مؤكدًا أن شركة "هواوي" لن تكون في مواقع حساسة في شبكة الإنترنت البريطانية.

Advertisements

وفي المقابل، رحبت شركة "هواوي" بقرار المملكة البريطانية في تطوير شبكة الجيل الخامس، وقال رئيس شركة هواوي، فيكتور زانج، إن "تدخل ‘هواوي‘ مصادق عليه من الحكومة البريطانية من أجل استمرارية شبكة الجيل الخامس.. وإن الشركة توعد في تأمين الشبكة، وشركة اتصالات ناجعة".

وضغط الوفد الأميركي بدوره، الذي شارك في اجتماع حول الأمن السيبراني في باريس قبل أيام، على المسؤولين في فرنسا، بـ"اتخاذ إجراءات أمنية قوية" ضد شبكة الجيل الخامس التي يطورها عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

ومارس الدبلوماسيون الأميركيون هذا الضغط، بزعم وجود "مخاطر" من "اختراقات محتملة" تتيحها شبكات الجيل الخامس التابعة لـ"هواوي"، محذرين من أن عدم القيام بذلك قد يؤثر على التبادلات الاستخباراتية بين واشنطن وباريس.