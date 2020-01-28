"صفقة القرن": إصابات بالاختناق ومواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، في أماكن متفرّقة في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المُحاصَر، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على "صفقة القرن" الأميركية، والمُقرر أن يُدلي ببنودها، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الثلاثاء.

ففي غزة، أُصيب مواطن، قرب معبر بيت حانون، شمال القطاع، عصر اليوم، بالرصاص الحي، بنيران قوات الاحتلال المتمركزة في محيط المعبر، والتي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الشبان المتظاهرين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

وأُصيب عشرات الطلبة، بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال، في مخيم العروب، شمال الخليل، والتي أطلق فيها جنود الاحتلال، الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة الذين خرجوا تنديدا بالصفقة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

(أ ب أ)

وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف غزيّ، جابوا شوارع المدينة، وأحرقوا الأعلام الأميركية، وصور ترامب على وقع هتافات "لا لا للصفقة" و"الصفقة لن تمر"، كما انطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة ضد الصفقة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وانطلقت المسيرة الجماهيرية المركزية بغزة، بدعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، من أمام مقر الصناعة في غزة، وتمركزت على مفرق أنصار غرب المدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واليافطات الرافضة لـ "صفقة القرن" ومنها؛ "لا للاستيطان"، ولا للضم"، و"سنتصدى موحدين لصفقة القرن"، و"لن تمر"، و"حق العودة بات أقرب"، كما شهدت مخيمات القطاع الثمانية فعاليات واعتصامات ومسيرات تنديدا بالصفقة.

وأُلقيت خلال الفعاليات كلمات القوى الوطنية والإسلامية ومخيمات اللاجئين، أكدت الرفض المطلق للصفقة الأميركية والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

(أ ب )

واندلعت مواجهات متفرقة في الضفة، بين عشرات الفلسطينيين المنددين بالصفقة المزعومة، استخدم فيها جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق شبان رشقوا القوات بالحجارة.

فعاليات غضب في مختلف المحافظات

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وتشهد المحافظات الفلسطينية، حالة من الغضب الشعبي والاستنفار، قبيل إعلان ترامب.

طولكرم

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني في المحافظة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، رفضا لـلصفقة المشؤومة، على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة.

(أ ب)

وكان أمين سر "فتح" إقليم طولكرم، إياد جراد، قد دعا في تصريح صحافي، الفلسطينيين إلى الجاهزية لمواجهة ما وصفه بـ"المؤامرة،" والتصدي للاحتلال والاستيطان، كما دعا كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى رصّ الصفوف، وصون تضحيات الشهداء والأسرى، مطالبا الجميع بمتابعة ما يصدر من قبل الإقليم وبرنامج الفعاليات.

رام الله والبيرة

ودعت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة في الفعالية الشعبية الحاشدة المقررة على دوار المنارة وسط رام الله مساء اليوم، بالتزامن مع الإعلان عن الصفقة.

من التظاهرات بغزة (أ ب)

قلقيلية

ونظّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، وقفة منددة لصفقة القرن، أمام مقر المديرية.

وأكد مدير عام التربية والتعليم في المحافظة، صالح ياسين، أن الصفقة المشؤومة لن تمر، وستفشل كافة المؤامرات على الشعب الفلسطينيّ بمقاومته وثباته.