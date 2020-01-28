استطلاع: 55% من يهود إسرائيل يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال 45% من الجمهور اليهودي في إسرائيل إنهم يعارضون ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، فيما أيد 26% ضما أحادي الجانب للكتل الاستيطانية. وأيد 14% ضما أحادي الجانب لمناطق المستوطنات، و7% أيدوا ضم أحادي الجانب للضفة الغربية كلها، بينما أيد 8% ضم مناطق C كلها. وجاء ذلك في بحث شامل أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي"، سيتم استعراضه خلال مؤتمر دولي يعقده المعهد ابتداء من اليوم، الثلاثاء، ويستمر حتى بعد غد، الخميس.
ووفقا للاستطلاع فإن 40% من مجمل الجمهور في إسرائيل، أي اليهود والعرب، يؤمنون بأن حل الدولتين قابل للتحقيق في المستقبل البعيد، و11% يعتقدون أن هذا الحل قابل للتحقيق في المستقبل القريب، بينما قال 34% إن حل الدولتين ليس قابلا للتحقيق.
وقال 66% إنهم مؤمنون بأن استمرار الوضع الحالي ومن دون تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يعمل ضد مصلحة إسرائيل، بينما كانت هذه النسبة 56% في العام 2017.
وحول ثقة الجمهور اليهودي بالمؤسسات الأمنية، وحصل الجيش الإسرائيلي على أعلى نسبة ثقة (93%)، والموساد على 86%، والشاباك على 80%، لكن الشرطة حصلت على ثقة 53%.
واعتبر 87% أن الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب القادمة، وعبروا عن ثقتهم بقدراته العسكرية. وقال 13% إنه لا يعتقدون أن الجيش جاهز للحرب.
ورأى 64% أن الخلافات الأيديولوجية في المجتمع الإسرائيلي تؤثر سلبا على أداء الجيش، بينما قال 27% أنها لا تؤثر، بينما قال 9% إنها تؤثر بشكل إيجابي.
ويوافق 68% على مقولة إن "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب"، وايد 81% استمرار نموذج الخدمة الإلزامية في الجيش، ورأى 19% إنه ينبغي إلغاء الخدمة الإلزامية.
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