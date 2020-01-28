السفير الأمريكي في القاهرة: استثمرنا 80 مليار دولار في مصر خلال 40 عاما

الثلاثاء 28 يناير 2020

جوناثان كوهين

أكد “جوناثان كوهين” السفير الأمريكى بالقاهرة، إننا في العام الماضي، أصدرنا أكثر من 46000 تأشيرة للمصريين لزيارة الولايات المتحدة، وتشمل 1000 تأشيرة طالب، و2000 تأشيرة زائر تبادل.



وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن الحكومة الأمريكية تقدم دعما قويا لمصر، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مؤسسات متعددة الأطراف.

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وأكد السفير، أن أمريكا استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في مصر خلال 40 عامًا من شراكتنا الاستراتيجية.

وأوضح أن هناك شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبا كل القطاعات الاقتصادية فى مصر، على سبيل المثال تعد الطاقة واحدة من أكثر المجالات الواعدة في مصر.

من جانبه، قال شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن حجم التجارة بين مصر وأمريكا بلغ نحو 5.2 مليار دولار، مما يدعم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين الفترة المقبلة، منها نحو 3 مليارات دولار صادرات مصرية.

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، حول "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر: فرص للمشاركة التجارية" بحضور السفير الامريكى بالقاهرة جوناثان كوهين.