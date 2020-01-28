شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لابد أن يوقف الحوثيون الهجوم على الأراضي السعودية والان نبدء بالتفاصيل

• تجدد القتال في اليمن أمر غير مقبول

• الجهود المبذولة اظهرت لليمنيين أنه يمكن إنهاء القتال

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق حكومة الولايات المتحدة من تجدد العنف في اليمن.

وأوضح بومبيو أن الجهود المبذولة خلال الأسابيع القليلة الماضية لوقف التصعيد أسفرت عن انخفاض كبير في القتال وأظهرت للشعب اليمني أن إنهاء القتال ممكن.

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وأشار إلى أنه رغم ذلك، فإن تجدد القتال أمر غير مقبول ويهدد بتقويض هذا التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

وأشار بومبيو في بيان اليوم الثلاثاء: "كما أنه (تجدد القتال) يؤدي إلى عدم استقرار يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة لأغراضها الخاصة، على حساب الشعب اليمني والمنطقة ككل".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى منح الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني والعودة فورا إلى ضبط النفس. ولابد أن يوقف الحوثيون الهجمات على الأراضي السعودية".