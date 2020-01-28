شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة اثنين آخرين أثناء مداهمة والان نبدء بالتفاصيل
لقي أحد عناصر مديرية مكافحة الإجرام العراقية مصرعه, بينما أصيب اثنان آخران أحدهما ضابط بجروح, أثناء مداهمة قوة أمنية لأحد الأوكار شرق العاصمة العراقية بغداد للقبض على أحد المطلوبين.
وأفادت مديرية مكافحة الإجرام العراقية في بيان صحفي بأن أحد منتسبيها قتل بينما أصيب اثنان آخران أحدهما ضابط بجروح, في اشتباك مسلح مع أحد المطلوبين بقضايا قتل وخطف بشرق بغداد, مشيرة إلى أن المسلح المطلوب قتل أثناء الاشتباك.
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