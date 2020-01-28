محكمة كويتية تقضي بحبس وزير الصحة السابق بتهم الإضرار بالمال العام

قضت محكمة الوزراء الكويتية، الثلاثاء، بحبس وزير الصحة السابق علي العبيدي ووكيلين سابقين بالوزارة 7 سنوات، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام في مناقصات.
وأضافت أن "لجنة محاكمة الوزراء كانت أحالت المتهمين إلى المحكمة، بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة ثلاثة آلاف دينار (حوالى 10 آلاف دولار أميركي)، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام".
وتعود القضية إلى استعانة المتهمين بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الولايات المتحدة وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.
يذكر أن العبيدي تولى حقيبة وزارة الصحة في التشكيل الحكومي في فبراير 2012، وأعيد في تشكيل تموز 2012 وكانون الثاني 2014، حتى كانون الاول 2016.
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