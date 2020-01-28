"فلسطين" بأجساد طالبات غزة رفضًا لـ"صفقة القرن"

تحت شعار "وطن يكتبه الأجساد ولا يسلبه الأوغاد"، جسدت طالبات فلسطينيات بأجسادهن كلمة فلسطين، في رسالة تأكيد على التمسك بها والاستعداد للتضحية من أجلها ورفضا لخطة الإدارة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وعلى وقع النشيد الوطني الفلسطيني، جسدت عشرات الطالبات في مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، بأجسادهن خلال الطابور الصباحي، الثلاثاء، كلمة فلسطين.

وقالت نور، الطالبة بالصف الثالث الثانوي والمشاركة في العرض الذي حضره حشد من مسؤولي التعليم والمجتمع المحلي، إن "المبادرة جاءت للتأكيد على حبنا لبلدنا فلسطين، ورفض الخطة الأمريكية التي تتنكر لحقوقنا وثوابتنا".





وأضافت: "نشكل فلسطين بأجسادنا، لنقول لترامب (الرئيس الأمريكي) وإدارته وكل العالم، فلسطين لنا.. لن نتخلى عنها أبدا، ونفديها بأرواحنا".

طالبة أخرى من الصف الثاني الثانوي أوضحت أن المبادرة جاءت قبل ساعات من إعلان صفقة القرن، مشيرة إلى "أننا نريد أن نوصل رسالة للعالم بأننا هنا في فلسطين ولن ننساها ولن نقبل شطبها وهي محفورة في قلوبنا وعقولنا".

لواحظ معمر، مديرة المدرسة قالت، لـ"العين الإخبارية"، إن "المبادرة التي حملت اسم نقطة تحول، هدفت لتعزيز الثوابت الفلسطينية في نفوس الطالبات، عبر تجسيد كلمة فلسطين بأجسادهن في ساحة المدرسة، ورفع العلم الفلسطيني، تنبه لخطورة هذا الصفقة والإجماع الفلسطيني على رفضها".





وتابعت: "أعلنا عن هذه المبادرة ودعوة المجتمع المحلي في هذا اليوم المشؤوم الذي ستعلن فيه إدارة ترامب خطتها التي تمس بالحقوق الفلسطينية، ورسالتنا كلنا فداء لفلسطين".

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وتابعت أن رسالة الطالبات اليوم هي: "يا ترامب لن تنال خطتك من حقوقنا، لن نتنازل ولن نفرط بوطننا، فلسطين لن تكون لك ولا لنتنياهو هي لنا ونفديها بأرواحنا".





من جهته، أشاد مدير التربية والتعليم عبدالرحيم الفرا بفعالية الطالبات، مؤكدا أنها تعبير عن رفض صفقة القرن واستنكار جميع الفلسطينيين للصفقة الأمريكية "التي تبدد حلمهم بإقامة دولة ذات سيادة عاصمتها مدينة القدس، وعملهم على مواجهتها وإفشالها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تظاهر آلاف الفلسطينيين احتجاجا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الإسرائيلية الفلسطينية، قبل ساعات من الموعد المقرر للإعلان عنها خلال مراسم في واشنطن.





كما شارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء أمس، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".

وتجمع المتظاهرون مقابل مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، ورفعوا لافتات منددة بالخطة الأمريكية ومطالبة بالوحدة، وأحرق متظاهرون دمى للرئيس الأمريكي والأعلام الأمريكية والإسرائيلية.





وتقدمت فلسطين، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى "صفقة القرن".

والخطة التي أعلن الرئيس الأمريكي عزمه إعلانها كان قد كشف بعض تفاصيلها نهاية العام قبل الماضي، إذ جاءت بالتزامن مع إجراءات أمريكية منفردة خاصة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس، ما شكل صدمة للفلسطينيين والمجتمع الدولي.