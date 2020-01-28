مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقيه في قصف للجيش اليمني غرب تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قيادي حوثي و6 من مرافقيه، الثلاثاء، في قصف للجيش اليمني بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، وسط تصاعد المعارك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القيادي الحوثي المدعو "أبوتراب" قتل مع ستة من مرافقيه بقصف مدفعي لقوات الجيش في محيط جبل هام غرب مدينة تعز.



وحققت قوات الجيش الوطني، تقدما كبيرا، حيث تمكنت من تحرير تلال "الذياب" و"المضيض" و"الراعي" و"الذروه" و"الزاهر" في جبهة الضباب غرب ‎تعز.



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وبسيطرة قوات الجيش على هذه المواقع، فإنه يتمكن من السيطرة النارية على عدد من مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في الجبهات منها تلتي “السوداء” و”الخلوة”.



وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من الانقلابيين، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لهم.



وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت، الإثنين، عددا من المواقع في وادي حذران غربي المدينة ذاتها، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

