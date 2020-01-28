أبوالغيط: موقف فلسطين من "صفقة القرن" يحسم القرار العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن الموقف الفلسطيني من صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول حل الأزمة الفلسطينية، هو العامل الحاسم في القرار العربي إزائها.

جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط، اليوم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام للجامعة العربية على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة ترامب والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبوالغيط حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخلياً وعربياً، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية.

وأكد أبوالغيط، خلال اللقاء، أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، وبوساطة نزيهة، وبالتالي فإن محاولة فرض أي حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح.

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وشدد على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس، أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا اليوم الثلاثاء.

من جانبه، دعا الرئيس محمود عباس القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل، اليوم، للرد على الخطة الأمريكية بالتزامن مع إعلانها من قبل ترامب.

كما تقدمت فلسطين، الثلاثاء، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى "صفقة القرن".

والخطة التي أعلن الرئيس الأمريكي عزمه إعلانها كان قد كشف بعض تفاصيلها نهاية العام قبل الماضي، حيث جاءت بالتزامن مع إجراءات أمريكية منفردة خاصة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس، ما شكل صدمة للفلسطينيين والمجتمع الدولي.