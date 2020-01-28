انت الان تتابع مسؤول: الجيش الأمريكي يعلن انتشال رفات من طائرة تحطمت في #أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتشلت رفات أشخاص من الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الجيش يقوم بعملية تحديد هوية الرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: الجيش الأمريكي يعلن انتشال رفات من طائرة تحطمت في #أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.