مسؤول: الجيش الأمريكي يعلن انتشال رفات من طائرة تحطمت في #أفغانستان

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حطام الطائرة الأمريكية في إقليم غزنة الأفغاني يوم 27 يناير 2020

قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتشلت رفات أشخاص من الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الجيش يقوم بعملية تحديد هوية الرفات.